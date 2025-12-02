Песков: Россия готова работать совместно с Индией над обеспечением мира

По словам пресс-секретаря президента РФ, верховенство права, правила торговли, нормы ВТО практически разрушены

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Российская сторона готова работать совместно с индийскими партнерами над обеспечением стабильности в мире. Об этом заявил на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы все вместе должны работать над стабилизацией и миром, потому что весь мир, а не только этот регион, непредсказуем и очень хрупок", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия оказать Индии поддержку в деле стабилизации ситуации в регионе Южной Азии.

По словам Пескова, верховенство права, правила торговли, нормы ВТО практически разрушены. "У нас есть проблема с эффективностью международных организаций", - подчеркнул он. "Мы живем в условиях развивающегося многополярного мира", - добавил пресс-секретарь.

"В этот мир вот-вот придет что-то новое, и мы станем частью этого нового мира. Нас объединяет наше общее видение будущего этого многополярного мира. Мы всегда поддерживаем своих друзей. Россия поддерживает Индию. У нас есть двусторонние отношения с вашими соседями, и, развивая эти плодотворные отношения, мы готовы сделать все возможное и все, что в наших силах, чтобы внести свой вклад в атмосферу мира, предсказуемости и стабильности в вашем и нашем регионе", - констатировал Песков.