ТАСС: Краснов лично представил в Судебном департаменте его нового главу

При этом председатель Верховного суда обозначил стоящие перед Судебным департаментом задачи

Руководитель Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов лично представил коллективу Судебного департамента при Верховном суде РФ нового руководителя Геннадия Лопатина, обозначив при этом стоящие перед Судебным департаментом задачи. Об этом ТАСС сообщил источник в судебной системе.

"Игорь Краснов после пленарного заседания Совета судей РФ (где после согласования кандидатуры глава Верховного суда подписал приказ о его назначении - прим. ТАСС) представил коллективу Судебного департамента назначенного сегодня на должность гендиректора Геннадия Лопатина", - сообщил источник.

В частности, отметил собеседник агентства, председатель ВС России подчеркнул, что "вопросы коррупции и местничества не останутся без правовой оценки".