Захарова прокомментировала ТАСС задержание Федерики Могерини

Евросоюз предпочитает не замечать своих проблем с коррупцией, но постоянно поучает остальных, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Евросоюз предпочитает не замечать своих проблем с коррупцией, но постоянно поучает остальных. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание экс-главы евродипломатии Федерики Могерини.

"В ЕС каждый день миллионы евро утекают по "коррупционным трубам" в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и [происходит] у всех на виду. Любая международная проблема - повод для Брюсселя нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины. При этом свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных", - отметила Захарова.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что Могерини задержана бельгийской полицией в рамках расследования по обвинению в коррупции в дипслужбе Евросоюза.

До этого Еврокомиссия и Европейская прокуратура официально подтвердили задержание трех человек в ходе обысков бельгийской полиции в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и ряде частных домов. Задержанные обвиняются в махинациях с тендерами на строительство, которые финансировал ЕС.