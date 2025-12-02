Путин: Россия чувствует давление извне, но успешно справляется с вызовами
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия ощущает сегодня внешнее давление, однако успешно справляется со всеми вызовами, в том числе в экономической сфере. На это указал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
"Что касается России, она, безусловно, чувствует такое внешнее давление, конечно. Однако наша страна, наша экономика успешно справляется с этими вызовами", - обратил внимание глава государства.