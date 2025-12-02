Путин: Россия чувствует давление извне, но успешно справляется с вызовами

Российский лидер выступил на пленарной сессии форума "Россия зовет!"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия ощущает сегодня внешнее давление, однако успешно справляется со всеми вызовами, в том числе в экономической сфере. На это указал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".

Читайте также

Рекордно низкая безработица и снижение инфляции. Заявления Путина на форуме ВТБ

"Что касается России, она, безусловно, чувствует такое внешнее давление, конечно. Однако наша страна, наша экономика успешно справляется с этими вызовами", - обратил внимание глава государства.