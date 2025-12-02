Путин на форуме ВТБ вышел пообщаться со СМИ

Президент РФ отвечает на вопросы перед встречей со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после выступления на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" вышел пообщаться с прессой.

