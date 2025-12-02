ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин на форуме ВТБ вышел пообщаться со СМИ

Президент РФ отвечает на вопросы перед встречей со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером
Редакция сайта ТАСС
14:58
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после выступления на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" вышел пообщаться с прессой.

Глава государства отвечает на вопросы СМИ перед встречей со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которая состоится 2 декабря в Кремле. 

