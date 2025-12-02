Путин: если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством

Власти РФ могут рассмотреть возможность ответных мер против судов тех стран, которые помогают Киеву осуществлять эти операции, подчеркнул российский президент

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Киеву заниматься пиратством, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что самым радикальным способом остановить подобные акции может стать отсечение Украины от моря. По словам российского лидера, в таком случае Киев просто не сможет заниматься пиратством.

"Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность - я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность - ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции, пиратские акции. Ну самый радикальный способ - это отрезать Украину от моря, - указал Путин в общении с журналистами. - Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в целом".

Все это, по словам главы государства, идет "по нарастающей". При этом президент РФ выразил надежду, что украинское и политическое, и военное руководство, а также "те, кто стоит за их спиной", "подумают, стоит ли продолжать такую практику".