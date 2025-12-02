Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером

Российский лидер обсудит с американскими переговорщиками урегулирование украинского кризиса

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с прибывшими в Москву американскими переговорщиками: спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером - зятем американского лидера Дональда Трампа.

Читайте также

Переговоры по украинскому урегулированию. Кто представит США в Москве

Речь пойдет об урегулировании украинского кризиса, в том числе предложениях США по этому вопросу, передает корреспондент ТАСС.

Четкого регламента по длительности нет - встреча продлится столько, "сколько потребуется", поясняли в Кремле. Там указывали, что у Путина с Уиткоффом и Кушнером будет возможность обсудить те договоренности, которые были достигнуты между Киевом и Вашингтоном при поиске путей мирного урегулирования.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

В Кремле отмечали, что Вашингтон информирует Москву о согласовании пунктов плана, поэтому к моменту встречи у России будет актуальная информация. При этом детали РФ не раскрывает, поясняя, что не намерена вести переговоры в мегафонном режиме. Одновременно в Москве указывали, что пока сформулирован не проект договора, а скорее "набросок", "набор вопросов". В целом, отмечал Путин, "это может быть положено в основу будущих договоренностей", но о каких-то окончательных вариантах пока говорить рано.