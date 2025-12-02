Встреча Путина с Уиткоффом продолжается около трех часов

О завершении пока не объявляли

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Беседа президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом идет уже около трех часов.

О ее старте стало известно примерно в 19:35 мск. О завершении пока не объявлено, передает корреспондент ТАСС.

С российской стороны во встрече также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.