Опубликовано полное видео ответов Путина на вопросы журналистов

Президент РФ прокомментировал ситуацию с нападениями на российские танкеры в Черном море, а также ход специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin. ru

ТАСС, 2 декабря. Опубликовано полное видео общения президента России Владимира Путина с прессой после пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Читайте также

Пиратство Украины в Черном море и угрозы войны от Европы. Заявления Путина

В ходе общения с журналистами Путин ответил на вопросы, касающиеся освобождения Красноармейска и хода СВО, а также прокомментировал ситуацию с нападениями на российские танкеры в Черном море и политику Европы в отношении украинского урегулирования.