ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Опубликовано полное видео ответов Путина на вопросы журналистов

Президент РФ прокомментировал ситуацию с нападениями на российские танкеры в Черном море, а также ход специальной военной операции
Редакция сайта ТАСС
20:03
Kremlin. ru
© Kremlin. ru

ТАСС, 2 декабря. Опубликовано полное видео общения президента России Владимира Путина с прессой после пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". 

Читайте также

Пиратство Украины в Черном море и угрозы войны от Европы. Заявления Путина

В ходе общения с журналистами Путин ответил на вопросы, касающиеся освобождения Красноармейска и хода СВО, а также прокомментировал ситуацию с нападениями на российские танкеры в Черном море и политику Европы в отношении украинского урегулирования.  

Путин, Владимир ВладимировичРоссия