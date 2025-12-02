Опубликовано полное видео ответов Путина на вопросы журналистов
Редакция сайта ТАСС
20:03
ТАСС, 2 декабря. Опубликовано полное видео общения президента России Владимира Путина с прессой после пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
В ходе общения с журналистами Путин ответил на вопросы, касающиеся освобождения Красноармейска и хода СВО, а также прокомментировал ситуацию с нападениями на российские танкеры в Черном море и политику Европы в отношении украинского урегулирования.