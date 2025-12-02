Ушаков ожидает, что диалог с Уиткоффом и Кушнером продолжится по телефону

Они обсудят те вопросы, которые затрагивались на встрече в Кремле, отметил помощник президента РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, какими будут следующие этапы контактов с американскими переговорщиками по Украине после сегодняшней встречи в Кремле.

"Вернутся коллеги домой. Обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались. И затем, как я полагаю, они выйдут на нас по телефону, и мы продолжим обсуждение", - ответил он на вопрос о дальнейших этапах и их сроках.

Сегодня российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Ключевая тема - урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов.