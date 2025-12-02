ТАСС: Уиткофф улетел из Москвы

Борт вылетел около 02:02 мск, сообщили в диспетчерской

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф улетел из Москвы. Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерских службах.

"Борт вылетел из московского аэропорта Внуково около 02:03 мск", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолет взял курс в направлении государственной границы.

Ранее со спецпосланником, прибывшим в столицу 2 декабря после полудня, встретился президент России Владимир Путин. Встреча, посвященная украинскому урегулированию, продлилась около пяти часов.

С российской стороны в беседе участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.