МИД РФ: Запад использует и поддерживает терроризм на Украине

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Страны Запада широко используют и поддерживают терроризм и экстремизм на Украине ради удовлетворения собственных корыстных геополитических целей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на антитеррористической конференции БРИКС+ 2025 "Национальные и региональные стратегии противодействия терроризму в условиях возникающих новых вызовов и угроз безопасности".

Он обратил внимание, что Запад зачастую практикует "использование террористических организаций в собственных корыстных геополитических целях в различных регионах мира".

"Использование террористов и экстремистов для решения собственных геополитических задач широко практикуется и на Украине, где взращенные им же, Западом, неонацисты совершают терракты в отношении инфраструктуры и мирных жителей на территории Российской Федерации [с помощью] поставляемого западниками оружия", - подчеркнул Любинский.

Замглавы МИД РФ также добавил, что киевский режим "не только сам применяет откровенно террористические методы, но и тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, в том числе в подготовке боевиков для борьбы против законных правительств, особенно на африканском континенте".