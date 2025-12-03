Дипломаты РФ выясняют ситуацию с задержанием в Таиланде россиян за игру в покер

Туристическая полиция не уведомляла российское диппредставительство о взятии под стражу шестерых граждан РФ за нелегальную игру

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Туристическая полиция Таиланда не уведомляла российское диппредставительство о задержании шестерых россиян за нелегальную игру в покер на курортном острове Пханган российских граждан. Дипломаты РФ выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде.

Газета Khaosod сообщила, что в ходе полицейского рейда в общей сложности задержали 10 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, Германии, Израиля и Румынии. Полицейские изъяли в частном арендуемом доме, где находились подозреваемые, около $4,2 тыс., набор для игры в покер и оборудование.

Все 10 подозреваемых были доставлены в полицейский участок Пхангана, им предъявлены обвинения в участии в азартных играх, входящих в список запрещенных в Таиланде. Одного из россиян следствие подозревает в организации игры.

В Таиланде относительно азартных игр действует исключение только для государственной лотереи и некоторых видов скачек. Игра в покер может грозить штрафом до $160, а также тюремным заключением на срок до трех лет. Самое суровое наказание применяется к организаторам незаконных турниров.