В Таиланде задержали шестерых россиян за незаконную игру в покер

Всего туристическая полиция взяла под стражу 10 иностранцев, находившихся в арендуемом доме на острове Пханган

© CatwalkPhotos/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Туристическая полиция Таиланда задержала шестерых россиян за нелегальную игру в покер на курортном острове Пханган. Об этом сообщила газета Khaosod.

В ходе полицейского рейда в общей сложности было задержано 10 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, Германии, Израиля и Румынии.

Полицейские изъяли в частном арендуемом доме, где находились подозреваемые, около $4,2 тыс., набор для игры в покер и оборудование.

Все 10 подозреваемых были доставлены в полицейский участок Пхангана, им предъявлены обвинения в участии в азартных играх, входящих в список запрещенных в Таиланде. Одного из россиян следствие подозревает в организации игры.

В консульском отделе посольства России в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что туристическая полиция не уведомляла диппредставительство о задержании российских граждан. Дипломаты РФ выясняют обстоятельства произошедшего.

В Таиланде относительно азартных игр действует исключение только для государственной лотереи и некоторых видов скачек. Игра в покер может грозить штрафом до $160, а также тюремным заключением на срок до трех лет. Самое суровое наказание применяется к организаторам незаконных турниров.