Песков: коррупционные наклонности Киева хорошо известны

Пресс-секретарь президента РФ упомянул об этом в контексте скандала в ЕС с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и бывших сотрудников ее аппарата

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Склонность нынешнего руководства Украины к коррупции всем хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он упомянул об этом в контексте коррупционного скандала в ЕС с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и бывших сотрудников ее аппарата.

"Коррупция в Киеве и коррупционные наклонности киевского режима хорошо известны", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли нынешних представителей ЕС постичь та же участь с учетом того, как выстроены их взаимоотношения с Киевом.

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Среди задержанных - возглавляющая колледж Федерика Могерини, экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино. По утверждению итальянских СМИ, задержанные были отпущены, поскольку "нет риска, что они скроются от правосудия".

Параллельно коррупционный скандал разгорелся в Киеве. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. У бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.