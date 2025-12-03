Переговоры с США и коррупционный скандал в ЕС. Темы брифинга Пескова
10:16
Переговоры РФ с США по урегулированию на Украине, коррупционный скандал с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и возможность разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин 3 декабря примет участие в торжественной церемонии вручения Международной премии "Мы вместе" лучшим волонтерам и активистам.
- Глава государства также выступит перед волонтерами, пообщается с ними и вручит статуэтку "Волонтер года-2025" победителю.
- Помимо этого президент проведет несколько непубличных служебных встреч закрытого характера.
- Российский лидер также примет участие в новогодней акции "Елка желаний".
- Интервью Путина индийским СМИ сместилось на день из-за графика: "Нет, вчера уже в час ночи не стали его записывать. Оно будет сегодня записано".
О переговорах с США
- Россия исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине: "Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа".
- Кремль не будет уточнять детали переговоров России с США по украинскому урегулированию, поскольку их продуктивность напрямую зависит от степени тишины, в которой они будут проходить: "Чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров".
- Кремль надеется, что США так же, как и Россия, не будут распространять подробности о переговорах по Украине: "Вот этого принципа мы будем придерживаться, и надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа".
- Формулировка, что Путин отверг мирный план США, неверна: "Нет, она не будет правильной".
- Прямой обмен мнениями между Россией и США по мирному плану состоялся вчера впервые, "что-то было принято, что-то отмечено как неприемлемое": "Это нормальный рабочий процесс поиска компромисса".
- В Кремле не стали отвечать на вопрос, почему России переданы именно четыре новых документа к мирному плану США по Украине и как их можно охарактеризовать: "Нет, сейчас мы не стали бы ничего охарактеризовывать".
- Москва признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за помощь в мирном урегулировании ситуации на Украине: "Мы высоко ценим политическую волю президента Трампа продолжать искать развязки для мирного урегулирования на Украине".
- Представители России готовы встречаться с коллегами из США "столько, сколько потребуется для того, чтобы достичь мирного урегулирования" на Украине.
- Телефонный разговор между президентами России и США "возможен в любой момент", но сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне: "Именно на экспертном уровне должны быть достигнуты определенные результаты, которые потом станут основой для контактов на высшем уровне".
О желании иностранных СМИ посетить Красноармейск и Купянск
- Кремлю пока неизвестно об иностранных СМИ, желающих поехать в Красноармейск и Купянск, но со временем они появятся: "Пока нам неизвестно о каких-то желающих [из числа иностранных СМИ поехать в Красноармейск и Купянск], но мы не сомневаемся, что со временем они появятся".
О политике европейских стран
- Европейские политики "глубоко неправы", ожидая нанесения стратегического поражения России: "Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы".
- Европа из-за отказа от российских энергоносителей попадет в зависимость от гораздо более дорогого газа: "Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала".
О коррупционном скандале в ЕС
- Коррупционный скандал с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини - это "внутреннее дело" ЕС.
- В России борьба с коррупцией ведется без "кампанейщины": "Она ведется планомерно, целенаправленно, на регулярной основе".
- Склонность нынешнего руководства Украины к коррупции всем хорошо известна: "Коррупция в Киеве и коррупционные наклонности киевского режима хорошо известны".