Переговоры с США и коррупционный скандал в ЕС. Темы брифинга Пескова

Переговоры РФ с США по урегулированию на Украине, коррупционный скандал с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и возможность разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин 3 декабря примет участие в торжественной церемонии вручения Международной премии "Мы вместе" лучшим волонтерам и активистам.

Глава государства также выступит перед волонтерами, пообщается с ними и вручит статуэтку "Волонтер года-2025" победителю.

Помимо этого президент проведет несколько непубличных служебных встреч закрытого характера.

Российский лидер также примет участие в новогодней акции "Елка желаний".

Интервью Путина индийским СМИ сместилось на день из-за графика: "Нет, вчера уже в час ночи не стали его записывать. Оно будет сегодня записано".

О переговорах с США

Россия исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине: "Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа".

Кремль не будет уточнять детали переговоров России с США по украинскому урегулированию, поскольку их продуктивность напрямую зависит от степени тишины, в которой они будут проходить: "Чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров".

Кремль надеется, что США так же, как и Россия, не будут распространять подробности о переговорах по Украине: "Вот этого принципа мы будем придерживаться, и надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа".

Формулировка, что Путин отверг мирный план США, неверна: "Нет, она не будет правильной".

Прямой обмен мнениями между Россией и США по мирному плану состоялся вчера впервые, "что-то было принято, что-то отмечено как неприемлемое": "Это нормальный рабочий процесс поиска компромисса".

В Кремле не стали отвечать на вопрос, почему России переданы именно четыре новых документа к мирному плану США по Украине и как их можно охарактеризовать: "Нет, сейчас мы не стали бы ничего охарактеризовывать".

Москва признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за помощь в мирном урегулировании ситуации на Украине: "Мы высоко ценим политическую волю президента Трампа продолжать искать развязки для мирного урегулирования на Украине".

Представители России готовы встречаться с коллегами из США "столько, сколько потребуется для того, чтобы достичь мирного урегулирования" на Украине.

Телефонный разговор между президентами России и США "возможен в любой момент", но сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне: "Именно на экспертном уровне должны быть достигнуты определенные результаты, которые потом станут основой для контактов на высшем уровне".

О желании иностранных СМИ посетить Красноармейск и Купянск

Кремлю пока неизвестно об иностранных СМИ, желающих поехать в Красноармейск и Купянск, но со временем они появятся: "Пока нам неизвестно о каких-то желающих [из числа иностранных СМИ поехать в Красноармейск и Купянск], но мы не сомневаемся, что со временем они появятся".

О политике европейских стран

Европейские политики "глубоко неправы", ожидая нанесения стратегического поражения России: "Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы".

Европа из-за отказа от российских энергоносителей попадет в зависимость от гораздо более дорогого газа: "Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала".

О коррупционном скандале в ЕС