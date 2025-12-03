В Кремле прокомментировали коррупционный скандал в ЕС

Представитель Кремля подчеркнул, что коррупция существует повсеместно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Коррупционный скандал с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини - это внутреннее дело ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается коррупционных дел в Европейском союзе - это внутреннее дело Европейского союза", - сказал он.

Песков добавил, что коррупция существует повсеместно, "разные страны и объединения с разной эффективностью борются с этим злом".

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Среди задержанных - возглавляющая колледж Федерика Могерини, экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино. По утверждению итальянских СМИ, задержанные были отпущены, поскольку "нет риска, что они скроются от правосудия".