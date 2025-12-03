Путин обсуждал с делегацией США исключительно проблему Украины

Переговоры президента в Кремле с двумя американскими представителями состоялись 2 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Прошедшие накануне в Кремле российско-американские переговоры были посвящены одной теме - украинскому урегулированию. Они были очень содержательными, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вчера вечером состоялись очень содержательные переговоры нашего президента в Кремле с двумя американскими представителями, в ходе которых, в основном - можно сказать, полностью - обсуждалась одна проблема - проблема преодоления кризиса на Украине", - рассказал дипломат.