Ушаков: Россия открыта к контактам с ЕС

Европейцы отказываются от всех контактов, отметил помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия сохраняет готовность к контактам с европейцами, но именно в Европе отказываются от взаимодействия с Москвой. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.

"По-моему, нет, - ответил он на вопрос, ведутся ли контакты с европейской стороной. - Европейцы отказываются от всех контактов, хотя [президент РФ Владимир] Путин неоднократно говорил: если кто-то из европейских лидеров хочет поговорить - пожалуйста, добро пожаловать, приезжайте в Москву".

"С нашей стороны никакого негативного отношения к предложениям контактов нет", - добавил представитель Кремля.