Медведев заявил, что о совместном с НАТО совете сейчас не может быть речи

Альянс является врагом России, уверен заместитель председателя Совбеза

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс является врагом России, и поступать с ним надо соответственно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Североатлантический альянс радостно возопил о ликвидации Совета Россия - НАТО. Должен признать, я разделяю их восторг. НАТО - наш враг. О каком вообще "совете" мы говорим? С врагами можно справиться только одним способом. Как говорил [Максим] Горький: "Если враг не сдается, - его уничтожают", - написал он на английском языке в X.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал глав МИД альянса о решении упразднить Совет Россия - НАТО.

Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия - НАТО.

До 2014 года Россия и НАТО сотрудничали в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. После событий на Украине альянс заморозил взаимодействие. С 2019 года диалог в формате Совета Россия - НАТО фактически прекратился, а в 2021 году Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе и закрыла его структуры в Москве. С 2014 года НАТО значительно нарастила военную активность у российских границ и увеличила масштаб учений. После начала специальной военной операции НАТО резко увеличила численность войск на восточном фланге, расширила масштабы учений, страны блока начали оказывать колоссальную военную помощь Украине.