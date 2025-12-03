Глава Марий Эл предложил депутату после критики проекта бюджета стать министром

Оксана Аблязова не отреагировала на предложение

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Марий Эл Юрий Зайцев предложил депутату Оксане Аблязовой, представляющей КПРФ, возглавить министерство труда и социального развития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

Предложение было сделано в ходе рассмотрения в Госсобрании проекта бюджета региона на 2025 год и плановый период до 2028 года. Парламентарий раскритиковала проект основного финансового документа. В частности, глава региона предложил ей написать заявление и стать министром, чтобы в течение полугода показать свои возможности в вопросе развития критикуемой сферы. Аблязова не отреагировала на предложение.

"К настоящему моменту никакого заявления от депутата в управление государственной гражданской службы, кадров и госнаград главы республики не поступало", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бюджет республики на следующий год почти на три четверти будет социально ориентированным. "Бюджет сохраняет социальную направленность: 70,9% расходов приходится на социальную сферу", - отмечал глава региона. В частности, по его словам, выполнение социальных обязательств и поддержка участников СВО и членов их семей остаются основными приоритетами работы правительства региона, что нашло отражение в бюджете будущего года. Кроме того, среди приоритетов Зайцев назвал реализацию нацпроектов, на которые в 2026 году предусмотрено более 17 млрд рублей.