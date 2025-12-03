Посол РФ: Москва рассмотрит обращение Венесуэлы о помощи в случае запроса

Сергей Малик-Багдасаров также отметил, что договор о стратегическом партнерстве между двумя странами знаменует переход отношений в новое качество

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва рассмотрит обращение Каракаса о помощи в случае соответствующего запроса. Об этом заявил посол России в Венесуэле Сергей Малик-Багдасаров в эфире Центрального канала.

"Мы поддерживаем Венесуэлу уже сейчас и поддерживали ранее, вне зависимости от того, нападет на нее кто-то или не нападет. И будем продолжать поддерживать суверенную Венесуэлу во главе с ее суверенным правительством, - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, какова вероятность, что РФ поддержит Венесуэлу в случае нападения США. - О методах поддержки. Давайте будем реалистами, на данном этапе прежде всего наши партнеры ждут от нас политической поддержки, мы ее всесторонне оказываем. Если потребуется какая-то другая форма поддержки - она будет рассмотрена".

Посол отметил, что договор о стратегическом партнерстве, который действует между двумя странами, знаменует переход отношений в новое качество. "Конечно, в этом договоре есть и упоминание нашего военно-технического сотрудничества, и обеспечения региональной и мировой безопасности. Это большой, емкий договор. Он открыт, любой желающий может с ним ознакомиться и понять всю глубину и полноту нашего стратегического партнерства с Венесуэлой", - подчеркнул дипломат.

Давление США на Венесуэлу

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил на многотысячном митинге в Каракасе, что венесуэльский народ и вооруженные силы готовы защищать республику от империалистических угроз. Он указал, что страна "пережила примерно 22 недели психологического террора", но за это время "народ в гражданском, военном и полицейском единстве готовился защищать построение свободной, суверенной и социалистической Венесуэлы".