В Вене пройдет заседание министров иностранных дел стран ОБСЕ

В работе директивного и руководящего органа организации примет участие российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начинается в венском Хофбурге - резиденции президента Австрии. В работе директивного и руководящего органа ОБСЕ примет участие российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко.

Заседание СМИД традиционно проходит в конце каждого календарного года. Оно завершится 5 декабря. В 2025 году в организации председательствует Финляндия.

Как отметили в МИД РФ, главным для российской делегации в Вене станет подведение итогов деятельности ОБСЕ в год ее 50-летия, а также оценка перспектив на фоне построения нового многополярного миропорядка. "Рассчитываем обсудить пути решения имеющихся проблем с соблюдением интересов всех государств-участников", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава российской дипломатии Сергей Лавров не будет участвовать в мероприятии. Накануне заседания в "Российской газете" вышла подробная статья Лаврова, который назвал положение дел в организации плачевным и подчеркнул, что поводов для оптимизма нет. "Света в конце туннеля не видно. Но возможность избежать краха ОБСЕ - по крайней мере пока - имеется. Для этого необходимо, чтобы все участники организации вернулись к соблюдению хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога", - отметил министр.

Пока же, по словам Лаврова, коллективный Запад отошел от ключевого принципа ОБСЕ - не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сделав ставку на систему с опорой на НАТО. Глава российской дипломатии добавил, что ОБСЕ "отошла от принципа беспристрастности и в украинском кризисе".