Мирошник: ЕС вырабатывает неприемлемые для РФ подходы к урегулированию

Страны Евросоюза игнорируют реальную ситуацию на земле, добавил посол по особым поручениям МИД России

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза продолжают формировать подходы к украинскому урегулированию, которые Москва считает неприемлемыми. Об этом "Известиям" сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Для них принципиально важно, чтобы конфликт продолжался, не важно на какой территории. Они игнорируют и реальную ситуацию на земле, и проигрыши украинских формирований в военных действиях", - отметил Мирошник.

Он отметил, что позиция некоторых европейских государств также могла оказать влияние на решение Киева отказаться от продолжения переговоров с РФ в Стамбуле. "Это тоже было сделано не без участия европейцев. Сейчас позиция "евротройки" не поменялась, а зависимость Зеленского от европейцев и британцев только увеличилась", - подчеркнул дипломат.