Путин: история отношений России и Индии носит уникальный характер

Сотрудничество двух стран развивается по очень многим направлениям, отметил российский президент

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. История отношений Москвы и Нью-Дели носит уникальный характер. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию.

"Нам [с премьер-министром Индии Нарендрой Моди] нужно о многом поговорить, потому что сотрудничество с Индией очень велико. И это я не говорю уже об истории наших отношений, потому что история наших отношений - она носит вообще уникальный характер", - подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что путь, который прошла Индия после завоевания своей независимости всего за 77 лет - это очень хороший срок. "Индия проделала колоссальный путь развития. Знаете, когда мы живем в текущей жизни, мы не очень замечаем изменения, которые происходят прямо сейчас на глазах. А если посмотреть чуть-чуть назад, то то, что произошло в Индии, это действительно интересно", - продолжил российский лидер.

В качестве примера Путин привел рост продолжительности жизни: "Вот смотрите, мало, наверно, и у вас-то кто знает, что продолжительность жизни увеличилась в Индии за это время больше чем в два раза".

Путин отметил, что отношения России с Индией развиваются по очень многим направлениям. "И я очень рад возможности увидеться с премьером Моди, с которым нас связывают не только деловые, но и личные отношения", - сказал Путин.

Глава государства также выразил надежду, что индийским журналистам хорошо в России, что им нравится Москва и Кремль, где проходит интервью. "Как вы можете видеть, все идет по плану. Мы довольны экономической ситуацией, и самое главное, я очень рад, что встречусь, как вы отметили, с моим другом премьером Моди. Мы давно договорились встретиться в Индии" - резюмировал он.