Захарова назвала Могерини "мелкой мошкой" на фоне многомиллионной коррупции в ЕС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "нужно разбираться глобально с той чудовищной коррупцией", которую породил Брюссель

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Скандал с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини является мелким на фоне масштабных коррупционных дел в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могерини - даже не первая ласточка. Это мелкая мошка на фоне больших кораблей. <…> На фоне этих многомиллионных траншей, которыми они еще и гордились, это выглядит соответственно. Нужно разбираться глобально с той чудовищной коррупцией, которую породили Брюссель, и еэсовский, и натовский, и вся эта Еврокомиссия. Тем более ее уже, эту Еврокомиссию с Урсулой [Фон дер Ляйен], за руку хватали", - сказала дипломат в эфире "Соловьев Live".

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Среди задержанных - возглавляющая колледж Федерика Могерини, экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино. По утверждению итальянских СМИ, задержанные были отпущены, поскольку "нет риска, что они скроются от правосудия".