Путин: Россия не собирается возвращаться в G8
Редакция сайта ТАСС
07:04
обновлено 07:22
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия не намерена возвращаться в Группу восьми (G8), которая с 2014 года вновь функционирует в формате "семерки". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью India Today.
Читайте также
Встреча с Уиткоффом и Кушнером и 28 пунктов плана США. Заявления Путина
На вопрос о возможном возвращении в G8 российский лидер ответил отрицательно, отметив, что фактически перестал участвовать в саммитах объединения еще до начала событий на Украине в 2014 году.
Также Путин дал понять, что на его встрече в Кремле с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером вопрос о возвращении в G8 не поднимался.