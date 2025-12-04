Путин: Россия не собирается возвращаться в G8

Президент подчеркнул, что практически перестал ездить на саммиты G8 еще до начала украинских событий в 2014 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия не намерена возвращаться в Группу восьми (G8), которая с 2014 года вновь функционирует в формате "семерки". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью India Today.

На вопрос о возможном возвращении в G8 российский лидер ответил отрицательно, отметив, что фактически перестал участвовать в саммитах объединения еще до начала событий на Украине в 2014 году.

Также Путин дал понять, что на его встрече в Кремле с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером вопрос о возвращении в G8 не поднимался.