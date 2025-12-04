Путин объяснил всемирный интерес к своему визиту в Индию

Президент РФ указал, что индийская экономика является одной из самых быстрорастущих в мире, а ее население насчитывает 1,5 млрд человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ничего особенного в том, что за визитом в Индию будет следить весь мир, нет, это большая страна с одной из самых быстрорастущих экономик. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

"То, что мир будет следить за нашим визитом, здесь ничего особенного нет", - сказал Путин. Российский лидер отметил, что Индия большая страна, чье население насчитывает 1,5 млрд человек, индийская экономика является одной из самых быстрорастущих в мире.

По словам главы государства, существует целый план взаимодействия стран, который охватывает такие важные сферы, как высокие технологии, исследования космоса и ядерную энергетику. Кроме того, существуют проекты в авиации и судостроении.