Захарова назвала чудовищными заявления Каллас, что ЕС сделал Украину сильнее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищными и логически ущербными заявления главы европейской дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину сильнее.

Дипломат обратила внимание на заявления Каллас о том, что у России якобы отсутствует стремление к миру, а "Европа сделала Украину максимально сильной".

"Чудовищные заявления представителей новой нормальности или новой этики", - прокомментировала соответствующие высказывания Захарова на брифинге на полях международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

Она подчеркнула, что подобная "ущербная логика" строится на идее, что "чем меньше членов какой-то семьи, тем больше, как они утверждали, еды, денег и так далее, тем семья богаче". "Это так они укрепляют Украину и делают ее более сильной? Чем меньше людей на Украине, тем, с точки зрения Каллас, она сильнее, богаче, тем больше на душу одного гражданина Украины приходится недр и богатств этой некогда действительно сильной и богатой страны? Это и есть нацизм, только просто в новой обертке - циничный, холодный, абсолютно аморальный", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.