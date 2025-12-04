Захарова: для РФ выстраивание дружественных связей в СНГ является приоритетом

Государства и народы СНГ объединяют общие духовно-нравственные ценности, отметил официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Выстраивание дружественных связей в рамках СНГ является для России внешнеполитическим приоритетом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 декабря исполняется 34 года со дня подписания Соглашения о создании Содружества независимых государств. Документ сыграл поистине историческую роль, позволил не допустить разрыва многовековых связей союзных республик и народов, заложил устойчивые принципы взаимодействия новых независимых государств, - сказала она. - Для России выстраивание дружественных, равноправных и взаимовыгодных связей в рамках СНГ это ключевой внешнеполитический приоритет".

Захарова обратила внимание, что СНГ - самая представительная по составу организации на постсоветском пространстве, по линии СНГ реализуются проекты практически во всех сферах. "Государства и народы СНГ объединяют общие духовно-нравственные ценности, основанные в том числе на бережном отношении к традициям, совместному прошлому. Ну, и безусловно, особое значение здесь имеет победа в Великой Отечественной войне, 80-летие которой мы вместе отмечаем в этом году", - добавила дипломат.