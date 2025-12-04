Захарова: памятник Мазепе в Киево-Печерской лавре отражает мракобесие Киева

Дипломат подчеркнула, что факт возведения на пьедестал известного своим предательством "всех и вся персонажа уже является унизительным"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Открытие на территории Киево-Печерской лавры памятника гетману Ивану Мазепе, который предал русского царя Петра I во время войны со Швецией, отражает степень мракобесия киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"1 декабря украинские средства массовой информации сообщили об открытии на территории Киево-Печерской лавры скульптуры. Как вы думаете, кого? Может, святого какого-то? Может быть, мученика? Нет. Гетмана Мазепы, - сказал дипломат. - Это же теперь музей, там что угодно можно поставить. Вот Мазепа - нет больше места, где бы его можно было бы водрузить. Это, так сказать, событие было обозначено как "победа исторической правды и символ преемственности украинской традиции".

Захарова подчеркнула, что факт возведения на пьедестал известного своим предательством "всех и вся персонажа уже является унизительным". "Унизительным для украинского народа в первую очередь, его истории, исторической памяти, - указала она. - Но еще более циничным стал выбор места. Все же знают, Русская православная церковь предала Мазепу анафеме, поэтому установка ему памятника на территории мировой православной святыни особенно кощунственна, подчеркивает уровень мракобесия, до которого докатился киевский режим".

Иван Мазепа - военный и политический деятель конца XVII - начала XVIII веков, гетман Левобережной Украины, длительное время был ближайшим сподвижником Петра I. В ходе Северной войны, посчитав, что Петр I проигрывает, перешел на сторону шведского короля Карла ХII. За измену присяге предан гражданской казни с лишением полученных титулов и наград. Русская православная церковь предала Мазепу анафеме за нарушение данной на Евангелии присяги на верность русскому царю, а также за то, что он позволил осквернять православные храмы шведским солдатам.