Захарова: ОБСЕ канет в небытие, если Запад не откажется от конфронтации

Европейские элиты, которые завели работу в ОБСЕ буквально в тупик, должны осознать всю ответственность за разрушение Хельсинских принципов, отметила официальный представитель МИД РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Уход Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в небытие будет неизбежен, если западные страны не откажутся от агрессивных и конфронтационных подходов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нынешние европейские элиты, которые завели работу в ОБСЕ буквально в тупик, должны осознать всю ответственность за разрушение Хельсинских принципов, - отметила дипломат. - Но для этого они должны это все признать, прежде чем осознать ответственность. Они же не хотят это даже признавать и видеть это".

"Да, наверное, какие-то шансы еще остаются на спасение этих самых принципов, но они, я имею в виду западное меньшинство, убивают их. Соответственно, шансов остается все меньше с каждым днем. Поэтому надо ставить вопрос, готовы ли западники отойти от конфронтационных агрессивных схем. А если этого не произойдет, то уход ОБСЕ в небытие просто неизбежен", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, на заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ российская делегация среди прочего отметит факт максимальной политизации гуманитарного направления деятельности организации, "которому наносят ущерб тематические, географические перекосы с акцентом на внедрение неолиберальных ценностей, антиценностей, которые далеки от приоритетов большинства государств-участников".

На мероприятии, которое проходит 4-5 декабря, РФ призовет не забывать про темы, отвечающие интересам всех стран, сообщила Захарова. "Это и борьба с терроризмом, проблема радикализации, незаконного оборота наркотиков, киберугроз, противодействие коррупции, развитие цифровой экономики, возведение транспортной инфраструктуры, защита традиционных ценностей, противодействие неонацизму, фальсификации истории, отстаивание социально-экономических, культурных, языковых, образовательных, религиозных прав и свобод", - указала официальный представитель дипведомства.