Захарова: Россия хочет развивать с Сербией братские отношения

РФ намерена делать это вопреки усилиям недругов, заявила официальный представитель российского МИД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия намерена развивать с Сербией партнерские и братские отношения вопреки злонамеренным действиям недругов двух государств. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сербия, напомню, является одной из стран - основательниц всемирной организации [ООН], ответственным участником международного процесса, и мы рассчитываем, что это дружественное нам государство сохранит суверенный статус, будет и впредь руководствоваться собственными приоритетами, прагматично и выверено строить внешнеполитический курс, отстаивать фундаментальные ценности, традиции своего народа. А со своей стороны, разумеется, хотели бы и далее развивать с Сербией партнерские, братские отношения в духе дружбы, взаимного уважения, вопреки злонамеренным усилиям тех, кого можно назвать нашими общими недругами, которые стремятся всячески помешать развитию наших двусторонних связей и которые, мне кажется, хотят затормозить развитие Сербии как независимого суверенного государства и нанести урон благополучию сербов как народа", - отметила дипломат.

Отвечая на вопрос о том, какова будет позиция Сербии в мире после достижения РФ целей специальной военной операции (СВО), Захарова указала, что решать это должен сам сербский народ. "Что касается достижения Россией целей специальной военной операции, то оно призвано закрепить естественные тенденции развития современного мира. Речь прежде всего идет о переходе к многополярному устройству на основе принципа суверенного равенства государств, уважения их законных прав и интересов, последовательном соблюдении краеугольных положений Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.