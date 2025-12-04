Косачев: ЕС на фоне коррупционного скандала притворится, что ничего не происходит

Вместе с тем, отметил зампредседателя СФ, все эти сбои совершенно точно носят системный характер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Евросоюз на фоне коррупционного скандала с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини будет притворяться, что ничего не происходит, но такие сбои "совершенно точно носят системный характер". Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Если исходить из необходимости установления истины и борьбы с финансовыми злоупотреблениями, то, конечно, Евросоюзу сейчас надо было бы хвататься за голову и решительным образом расследовать все предыдущие финансовые операции, во всяком случае, последних лет", - сказал Косачев, отвечая на вопрос ТАСС о том, начнутся ли проверки в отношении Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас на фоне дела в отношении Могерини и ряда других еврочиновников

"Но я подозреваю, что этого не произойдет, потому что рука руку моет. И для Евросоюза предельно опасно оказываться в той ситуации, в которой сейчас, скажем, оказались власти Украины, [которым] уже просто невозможно отмыться от насмерть к ним прикрепившегося ярлыка, что это абсолютно коррупционный режим", - добавил сенатор.

По его мнению, в Евросоюзе в этой ситуации "будут притворяться, что ничего не происходит, что есть отдельные сбои на пути в светлое будущее, но что они не носят системного характера". Вместе с тем, продолжил он, "все эти сбои совершенно точно носят системный характер: ЕС глубоко болен, коррупция - только одна из болезней".

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Среди задержанных - возглавляющая колледж Могерини, экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино. По утверждению итальянских СМИ, задержанных отпустили, поскольку "нет риска, что они скроются от правосудия".