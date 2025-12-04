Захарова: безвизовый въезд между Россией и КНР внесет вклад в сотрудничество

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это будет способствовать выстраиванию прочных деловых и личных контактов на благо двух стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Введение Москвой и Пекином на взаимной основе безвизового въезда для ряда категорий российских и китайских граждан укрепит взаимопонимание и дружбу между народами двух стран и внесет значимый вклад в развитие межрегионального сотрудничества в целом. На это указала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона полностью разделяет позитивные оценки коллег из МИД КНР. Москва и Пекин планомерно развивают отношения всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия, которые достигли беспрецедентного характера и высокого исторического уровня. "Действительно, этот уровень исторически беспрецедентный и представляет собой образец сотрудничества между великими державами в современном мире, - указала дипломат. - Укрепление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран через взаимные поездки граждан является, как мы неоднократно подчеркивали, составной частью общественного фундамента наших межгосударственных связей".

"И мы убеждены, что введение на взаимной основе безвизового въезда для ряда категорий российских и китайских граждан не только отвечает интересам наращивания гуманитарных обменов, но и внесет значимый вклад в развитие в том числе межрегионального сотрудничества, будет способствовать выстраиванию прочных деловых и, кстати, личных контактов на благо двух стран, - выразила уверенность Захарова. - Это, безусловно, и так развивается, сомнений нет. Просто это выведет или позволит вывести все вышеперечисленное на новый уровень, поможет облегчить гражданам оформление документов, планирование таких поездок, я думаю, что и поможет сэкономить деньги в том числе".

По словам официального представителя МИД России, нагрузка на российские и китайские дипломатические учреждения на территориях обеих стран была колоссальная: "Вы же знаете, и очереди стояли, несмотря на то, что работали наши дипломаты - я еще раз подчеркну, и российские, и китайские - оперативно, работали на славу, по-настоящему, работали максимально в интересах граждан. Но нагрузка была, конечно, колоссальная. И теперь появился важнейший компонент для того, чтобы облегчить людям - и гражданам наших стран, и, соответственно, дипломатам - и работу, и контакты, которые должны стать еще более интенсивными".

При этом сам сигнал таких шагов на евразийском пространстве и в целом на международной арене весьма очевидный, убеждена Захарова. Она отметила, что Москва и Пекин, в отличие от стран мирового меньшинства, "строят мосты дружбы, возводят дороги сотрудничества, а не отгораживаются высокими заборами или какими-то глубокими рвами, создают условия для свободных поездок граждан, а не придумывают новые рестрикции, осложняющие жизнь простых людей". И схожая логика, заметила дипломат, применяется Россией и Китаем не только друг с другом, но и в отношениях с другими странами мирового большинства, на консолидацию которых стороны скоординированно и активно работают совместно.