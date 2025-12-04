Захарова: атаки на суда в Черном море отражают террористическую сущность Киева

Официальный представитель МИД РФ указала, что провокационные действия Украины происходят "при молчаливом попустительстве, а нередко просто при пособничестве Запада"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Неоднократные атаки против энергетической инфраструктуры, включая подрывы танкеров в Черном море, отражают террористическую сущность киевского режима, действующего при попустительстве Запада. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такие провокации, как, например, недавнее нападение на танкеры в Черном море, [нападения на] инфраструктуру международной нефтетранспортной корпорации, компания Каспийский трубопроводный консорциум - это очередной вопиющий пример преступной сущности террористического киевского режима при молчаливом попустительстве, а нередко просто при пособничестве Запада", - сказала дипломат.

По ее словам, это происходит, потому что "часть этого мирового западного меньшинства" объявила о "переделе существующего миропорядка, в том числе и в энергетической сфере".

Захарова обратила внимание, что энергетические рынки "превратились в область жесткого противостояния, только уже не коммерческого, это противостояние силовое". "Одно из последних последствий, конечно - разрушение устоявшихся цепочек поставок ресурсов. Возросшая геополитическая напряженность также ведет к повышению рисков для безопасности критической трансграничной энергоинфраструктуры", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Об атаках в Черном море

2 декабря произошла атака с использованием БПЛА на российское судно Midvolga 2 в Черном море, которое следовало с грузом растительного масла в Грузию. В результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал. Нападение произошло в 80 морских милях от побережья Турции, судно благополучно дошло до турецкого порта Синоп.

28 ноября танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в западной части Черного моря. На Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник после заседания кабинета министров, что атаки на танкеры, совершенные в исключительной экономической зоне республики, свидетельствуют о тревожном обострении украинского конфликта и их невозможно оправдать.

Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством.