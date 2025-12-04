МИД России назвал разглашение Арменией документов пренебрежением этикой

Ереван опубликовал "Документы переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти в Ереване пренебрегли этическими нормами, предав огласке рабочие материалы "тройки" сопредседателей минской группы (МГ) ОБСЕ, а также переписку лидеров государств без согласования. Однако сами опубликованные документы как раз разбивают тезисы, продвигаемые Арменией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее правительство Армении опубликовало "Документы переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта". На сайте кабмина выложили в общей сложности 13 материалов, среди которых были размещены Казанские принципы, предложения посредников МГ, представленные в 2019 году, а также письмо третьего президента республики Сержа Саргсяна президенту РФ Владимиру Путину от августа 2016 года и другие.

"В Ереване пренебрегли просто этическими нормами, разгласив рабочие материалы "тройки" сопредседателей минской группы и тем более переписку глав государств без надлежащего согласования с заинтересованными сторонами. При этом, раз так они уже сделали, мы можем это комментировать. И, мне кажется, как раз все опубликованные документы несколько разбивают те тезисы, которые официально Ереван последнее время пытается продвигать", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что обнародованные документы Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, в принятии и выработке которых Россия принимала активное участие, как раз-таки убедительно подтверждают, что на протяжении трех десятилетий российская сторона в национальном качестве и как сопредседатель минской группы прилагала последовательные усилия по политико-дипломатическому урегулированию карабахского конфликта, "было сделано немало".

"Обнародованные документы, на наш взгляд, убедительно показывают, что на разных переговорных этапах открывались возможности для политико-дипломатического разрешения конфликта и учета интересов людей, которые там проживали, имею в виду в регионе. Для реализации вышеобозначенного требовалось стратегическое видение, требовалась политическая воля противоборствующих сторон. А задача посредников, в данном случае сопредседателей минской группы, [была] помочь Баку, Еревану урегулировать конфликты, а не делать из этого такую бесконечную склоку. <…> Да, из этих документов следует, что возможности были, и они были упущены. Но это не наша вина", - резюмировала Захарова.

О минской группе ОБСЕ

Пресс-служба ОБСЕ сообщила 1 декабря, что организация окончательно распустила минскую группу и связанные с ней структуры.

Минский процесс ОБСЕ был запущен в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта, его основным элементом стала минская группа, сопредседателями которой выступали Россия, США и Франция.