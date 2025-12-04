Путин начал двухдневный визит в Индию

Глава государства встретится с индийским руководством, возложит венок к мемориалу Махатме Ганди, поучаствует в Российско-индийском бизнес-форуме

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом.

Самолет специального летного отряда "Россия", на котором перемещается российский лидер, сел на авиабазе Палам индийских ВВС. Сейчас этот один из старейших в стране аэродромов частично интегрирован в международный аэропорт Индиры Ганди, куда прибывают регулярные рейсы.

Трасса к авиабазе украшена приветственными плакатами "Добро пожаловать в Индию", портретами президента России. Фонарные столбы увиты иллюминацией в цветах государственного флага Индии и попеременно - белыми, синими, красными ленточками. По всему Дели установлены флагштоки с российскими и индийскими флагами.

Президент России посещает Индию с государственным - высшим по дипломатическому статусу и протокольным почестям - визитом. Он продлится два дня, за это время глава государства встретится с индийским руководством, возложит венок к мемориалу Махатме Ганди, поучаствует в Российско-индийском бизнес-форуме. В честь Путина будут даны официальный завтрак и государственный прием.

Сразу после прилета пройдет неформальная встреча президента РФ с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков, именно это будет ключевым и наиболее содержательным мероприятием президентского визита.

Традиция попеременных российско-индийских визитов на высшем уровне заложена еще в 2000 году, когда Владимир Путин и в то время премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Москва и Нью-Дели исправно соблюдали традицию, но ритм визитов сбили пандемия COVID-19 и сложная геополитическая обстановка - последний раз Путин посещал Индию в 2021 году. С посещением Нарендрой Моди Москвы год назад регулярные поездки лидеров стран друг к другу вновь возобновились.