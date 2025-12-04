Кортеж Моди прибыл на базу ВВС Палам, где ожидают Путина
13:36
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди прибыл на базу ВВС Палам, где с минуты на минуту ожидают президента России Владимира Путина.
Рядом с белоснежным джипом индийского премьера занял место черный Aurus президента России.
На аэродроме идут последние приготовления, борт российского лидера ожидает трап.