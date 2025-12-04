Песков назвал неожиданным решение Моди встретить Путина у трапа

По словам пресс-секретаря главы государства, российская сторона не знала об этом решении

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить у трапа прибывшего президента РФ Владимира Путина было неожиданным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также

Визит Путина в Индию. Особое стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели

"Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали", - поделился он.