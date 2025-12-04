Песков назвал неожиданным решение Моди встретить Путина у трапа
13:47
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить у трапа прибывшего президента РФ Владимира Путина было неожиданным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали", - поделился он.