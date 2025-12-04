Песков назвал Индию большим партнером России

Визит президента РФ Владимира Путина в Индию прежде всего обусловлен характером отношений между двумя странами, отметил пресс-секретарь российского лидера

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индия является действительно большим партнером России. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Этот визит [президента РФ Владимира Путина в Индию], он прежде всего обусловлен характером отношений между двумя странами. Это привилегированное стратегическое партнерство. Индия действительно наш большой партнер", - подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, отношения Москвы и Нью-Дели "мало того, что исторические, с глубокими корнями", но и очень развитые, многогранные. "Есть и проблемы, есть и достижения. Отношения в самых чувствительных областях. Причем не просто купи-продай. Мы делимся технологиями. Это уникальное совершенно явление", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что, учитывая характер отношений двух стран, тем для обсуждения в ходе визита Путина в Индию "огромное количество".

"А главное, видение двух стран будущего нашей планеты во многом сходится. Это самое главное", - резюмировал Песков.