Песков назвал Индию большим партнером России
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индия является действительно большим партнером России. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Этот визит [президента РФ Владимира Путина в Индию], он прежде всего обусловлен характером отношений между двумя странами. Это привилегированное стратегическое партнерство. Индия действительно наш большой партнер", - подчеркнул Песков.
По словам представителя Кремля, отношения Москвы и Нью-Дели "мало того, что исторические, с глубокими корнями", но и очень развитые, многогранные. "Есть и проблемы, есть и достижения. Отношения в самых чувствительных областях. Причем не просто купи-продай. Мы делимся технологиями. Это уникальное совершенно явление", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что, учитывая характер отношений двух стран, тем для обсуждения в ходе визита Путина в Индию "огромное количество".
"А главное, видение двух стран будущего нашей планеты во многом сходится. Это самое главное", - резюмировал Песков.