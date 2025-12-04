Путин в автомобиле с Моди поехал на неформальную встречу
13:51
обновлено 13:55
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вопреки традиции и в знак особого расположения сел в белый внедорожник премьер-министра Индии Нарендры Моди вместо ожидавшего его Aurus, передает корреспондент ТАСС.
Путин сел в автомобиль справа - поскольку в Индии левостороннее движение, это, согласно протоколу, место почетного гостя.