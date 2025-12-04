Путин в автомобиле с Моди поехал на неформальную встречу

Президент России вопреки традиции и в знак особого расположения сел в белый внедорожник премьер-министра Индии

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вопреки традиции и в знак особого расположения сел в белый внедорожник премьер-министра Индии Нарендры Моди вместо ожидавшего его Aurus, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Переговоры с Моди и развитие отношений. Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию

Путин сел в автомобиль справа - поскольку в Индии левостороннее движение, это, согласно протоколу, место почетного гостя.