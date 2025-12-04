Захарова: РФ может ответить на санкции Британии против Генштаба ВС России

Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, отметила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не признает нелегитимные санкции Великобритании против Главного управления Генштаба ВС России и 11 человек, якобы связанных с этим ведомством. Москва оставляет за собой право применить ответные меры, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также

Как Россия вводила ответные санкции против граждан Британии

"Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры", - указала дипломат

"Британцы могут быть уверены в неотвратимости таких мер. Очень ждем, когда покажут миру Скрипалей", - добавила Захарова.

О вводе санкций

Лондон 4 декабря ввел санкции в отношении Главного управления Генерального штаба ВС России и 11 человек, якобы связанных с этим ведомством. Как говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства, рестрикции введены в свете публикации итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес, скончавшейся в июле 2018 года после контакта с отравляющим веществом, которое британские власти считают "Новичком" российского происхождения.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер назвала руководство России и сотрудников ГУ Генштаба ВС РФ "активной угрозой британским гражданам, безопасности и процветанию" Соединенного Королевства.

В распространенном 4 декабря докладе по итогам публичного расследования указано, что Стерджес, умершая после контакта с отравляющим веществом, стала случайной жертвой инцидента в Солсбери, где, как считают британские власти, было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он был осужден в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, позже обменян и жил в Англии. "Моральная ответственность" за отравление Стерджес возложена на руководство России, а в случае с отравлением Скрипаля РФ обвиняют напрямую. Москва последовательно и решительно отвергала подобные обвинения.