Путин и Моди начали неформальную встречу

Все официальные протокольные мероприятия государственного визита начнутся 5 декабря

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера в Дели, сообщили в пресс-службе президента РФ.

"Путин и Моди прибыли из аэропорта в резиденцию главы индийского правительства в Дели. Они ехали общим кортежем в автомобиле премьер-министра Индии. Началось неформальное общение двух лидеров", - рассказали в пресс-службе.

Встреча носит неформальный характер - все официальные протокольные мероприятия государственного визита начнутся лишь 5 декабря. Тем не менее, как подчеркивал помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно эту беседу можно считать ключевым мероприятием поездки, поскольку именно на таких неформальных встречах обсуждаются наиболее важные и чувствительные вопросы.

Моди посещал Россию в 2024 году, в ходе того визита Путин также принимал гостя в неформальной обстановке в своей резиденции Ново-Огарево. Руководители двух стран тогда выпили чаю, российский президент прокатил индийского премьера на электрокаре, вместе Путин и Моди посмотрели конное шоу и покормили лошадей.

В ходе своего визита в 2024 году премьер-министр Индии также получил из рук президента РФ высшую российскую награду - орден Андрея Первозванного.