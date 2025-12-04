Мирошник: слепота Европы на зверства ВСУ говорит, что Киеву их "разрешили"

Харьковская земля хранит еще много тайн, которые остались с 2022 года, когда оккупационные украинские войска вернулись на эту территорию, устраивали расправу над местным населением, отметил посол по особым поручениям МИД России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Игнорирование международными организациями зверств киевского режима подтверждает, что европейские кураторы "разрешили" Киеву игнорировать нормы международного права. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Слепота международных организаций и занятой собой Европы только подтверждает, что Киеву разрешили игнорировать нормы международного гуманитарного права. Обещали, что война все спишет! Но не спишет, придется ответить", - сказал дипломат.

Ранее он выложил в своем канале видеозапись из Купянска, на которой видно труп подвергшегося пыткам со стороны ВС Украины мужчины.

"Харьковская земля хранит еще много тайн, которые остались с 2022 года, когда оккупационные украинские войска вернулись на эту территорию, устраивали расправу над местным населением, которое подозревалось в лояльности к российской стороне и к российским войскам. Сейчас украинские боевики не скрывают своей ненависти к населению, живущему на Слобожанщине, на Донбассе. И вот эти люди, которые подвергаются сегодня гонениям, которых называют "ждунами", которых подозревают в хорошем отношении или в ожидании прихода российских войск, подвергаются жесточайшему давлению", - сказал Мирошник ТАСС.

По его словам, подобные очевидные свидетельства зверств ВСУ должны быть замечены международными организациями. "К сожалению, мы прекрасно понимаем, что такого рода "подарки" мы будем встречать и дальше, потому что изменить подход жуткой украинской деспотичной власти практически невозможно. Они издеваются над своим же населением, оставляя нам вот такие метки своего отхода и своей истерики", - отметил Мирошник, указав на то, что в таких случаях возникает "вопрос мировой оценки того, что делает киевский режим, когда появляются такие неопровержимые факты зверств и издевательств боевиков" над гражданами, "у которых все еще украинский паспорт в кармане".