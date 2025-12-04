Грушко обсудил с генсеком ОБСЕ кризисную ситуацию в организации

Замглавы МИД РФ отметил важность возвращения к неполитизированному диалогу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна сохранять правило консенсуса и вернуться к неполитизированному диалогу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Грушко, который возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов ОБСЕ, открывшемся сегодня в Вене, встретился с Синирлиоглу 3 декабря. Как сообщается на сайте МИД РФ, они "обсудили кризисную ситуацию в ОБСЕ". "С российской стороны была подчеркнута недопустимость отхода от правила консенсуса, также отмечена важность возвращения к неполитизированному диалогу и совместной тематической работе государств-участников по всем трем измерениям безопасности (военно-политическому, экономико-экологическому, гуманитарному), если страны-участницы действительно заинтересованы в сохранении этой международной площадки", - отметили в МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ потеряет смысл своего существования, если Западу удастся отменить в организации правило консенсуса - ключевого принципа работы организации.