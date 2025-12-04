Экс-шеф протокола Кремля назвал знаком высокого уважения поездку Моди и Путина

Советник президента России в 2000-2011 годах Владимир Шевченко рассказал, что о высоком уважении говорит и приглашение индийского премьера отправиться на неформальную встречу на одном автомобиле

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Личная встреча премьер-министром Индии Нарендрой Моди президента России Владимира Путина в аэропорту Нью-Дели и приглашение в свой автомобиль стали знаками высокого уважения российскому гостю. Об этом заявил ТАСС руководитель службы протокола президентов СССР и РФ в 1990-2000 годах, советник президента России в 2000-2011 годах Владимир Шевченко.

Читайте также

Визит Путина в Индию. Особое стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели

"Когда [Михаил] Горбачев или [Борис] Ельцин встречали кого-то, то в знак высокого уважения мы это [личную встречу у трапа самолета] применяли в свое время", - отметил он, добавив, что сейчас такая же практика применяется и в других странах.

О высоком уважении говорит и приглашение индийского премьера отправиться на неформальную встречу на одном автомобиле. "Он приглашает к себе в машину, здесь уже не откажешь", - отметил Шевченко.