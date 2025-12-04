Путин: РФ не отказывает Украине в праве обеспечивать свою безопасность

Это не должно происходить за счет безопасности самой России, указал президент

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, но это не должно происходить за счет безопасности самой России. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Каждая страна, включая Украину, имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. Верно? Совершенно верно. Отказываем ли мы Украине в этом? Нет. Но это неприемлемо, если делать это за счет России", - пояснил Путин.

Российский лидер отметил, что существуют общие соглашения о том, что безопасность одного государства не может быть гарантирована за счет подрыва безопасности других. Идея, по словам президента, может показаться несколько туманной, но он готов объяснить ее просто.

"Украина считает, что ей выгодно вступление в НАТО. А мы говорим, что это угрожает нашей безопасности. Давайте найдем способ обеспечить вашу [безопасность], не угрожая нам", - отметил Путин.