Путин: Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова

Глава государства отметил, что РФ не могла поступить иначе

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия не занималась аннексией Крыма, а пришла на помощь жителям полуострова, которые не захотели жить в условиях госпереворота с неизвестными последствиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Мы не аннексировали Крым. Хочу подчеркнуть этот момент. Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели связывать свою жизнь или судьбу с теми, кто устроил государственный переворот на Украине", - сказал президент РФ.

По словам российского лидера, жители Крыма приняли тот факт, что оказались в составе независимой Украины после распада СССР, но не согласились жить в стране, где происходят перевороты с неизвестными последствиями.

"Была угроза не просто давления, а прямой расправы над крымчанами. И Россия вмешалась, чтобы помочь им. Как мы могли поступить иначе? Если кто-то думает, что Россия будет действовать иначе, он глубоко ошибается. Мы всегда будем защищать наши интересы и наш народ", - подчеркнул глава государства.

Отвечая на комментарий ведущей о том, что целью России в Крыму якобы был его порт, глава государства указал, что РФ "не нужно было бы захватывать этот важный порт в Крыму". "Потому что он уже был нашим. Наш ВМФ находился там по соглашению с Украиной - и это факт", - добавил российский лидер.