Путин: тема участия России в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом

Никаких предложений вернуться в группу не звучало, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Тема участия России в работе Группы восьми (G8) затрагивалась на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, но никаких предложений вернуться не звучало. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе интервью телеканалу India Today ему задали вопрос о том, обратилась ли американская делегация к российской стороне с приглашением вернуться в G8. "Нет-нет, просто возникла эта тема. И я объяснил господину Уиткоффу, почему я в свое время перестал посещать эти мероприятия "восьмерки". Не звучало предложений, такого не было. Просто мы затронули эту тему. И я вспомнил о том, как я перестал приходить на встречи в этом формате, это было в 2012 году после выборов президента РФ", - отметил российский лидер в ходе беседы, которая вышла в эфире на английском языке.

"Да, это платформа, пусть она работает, но есть другие крупные объединения: ШОС, БРИКС, продолжает функционировать и "двадцатка". И мы участвуем во всех этих форматах", - добавил Путин.

Он обратил внимание на еще один аспект. "Посмотрите какие у нас отношения сейчас с Европейским союзом. Это ненормально. Представьте себе, что я приеду на "восьмерку". Как я буду разговаривать с членами этой "восьмерки", если они не хотят? Не хотят - ну, пожалуйста", - пояснил президент РФ.